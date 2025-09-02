TRAS RITUALES Y PROMESAS AL PUEBLO, MINISTROS CELEBRAN EN EXCLUSIVO RESTAURANTE

De acuerdo con el periódico Reforma, luego de una jornada cargada de actos simbólicos, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerraron el día en un exclusivo restaurante de Polanco.



Pasada la medianoche, los integrantes del máximo tribunal llegaron al reconocido Au Pied de Cochon, especializado en cocina francesa tradicional, donde fueron conducidos a un salón privado, según relató una fuente parlamentaria que coincidió en el lugar.



La jornada de los Ministros había comenzado desde muy temprano en Cuiculco, donde participaron en rituales de purificación con incienso. Más tarde se trasladaron al Zócalo capitalino para recibir bastones de mando, y finalmente concluyeron con la cena en el restaurante de Polanco.



Durante el día, el Ministro Presidente aseguró que inicia una nueva etapa para el máximo tribunal: “Tengan la seguridad de que es una Corte distinta”. Por su parte, Hugo Aguilar afirmó que las decisiones de la institución estarán guiadas por el servicio al pueblo y no por el poder ni el dinero.