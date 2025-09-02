EL GOBIERNO DEL ESTADO PASA POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS CON LA LEY DE EXPROPIACIÓN, ACUSAN
San Francisco de Campeche .- La diputada de Movimiento Ciudadano, Tania Domínguez Fernández, acusó al Gobierno del Estado de impulsar una ley (de expropiación) que pasa por encima de los derechos de los ciudadanos, al permitir la disposición de terrenos, casas o inmuebles bajo el argumento de que serán utilizados para fines gubernamentales.
Y aseveró: “Vemos un Gobierno que no te avisa y pasa por encima de los derechos de los campechanos. Es una ley que va en contra de lo mucho que han trabajado los ciudadanos para lograr lo que tienen”.
Domínguez Fernández señaló que la medida podría resultar contraproducente, ya que afecta directamente a personas que han mantenido al corriente sus pagos por terrenos o propiedades, sin que esto represente una garantía de respeto a su patrimonio.
“Imagínate que alguien que ha hecho un esfuerzo constante por pagar su terreno, de repente lo pierda porque el Gobierno decide hacer uso de sus facultades. Eso significa echar a la basura todo un sacrificio”, puntualizó.