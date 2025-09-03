MINIMIZA LÓPEZ GAMBOA PROBLEMAS EN EL TRANSBORDO Y CULPA DE LAS CRÍTICAS A COLECTIVOS Y A “ALGUNOS MEDIOS”

Sin fecha definida para la entrega de tarjetas, “se les va a avisar”, afirma

San Francisco de Campeche.- Al anunciar que próximamente se dará a conocer la metodología para que los ciudadanos dispongan de las tarjetas, las cuales “ya tenemos aquí”, el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Jorge Luis López Gamboa, minimizó los contratiempos y críticas en los transbordos al asegurar que no hay conflictos en la prestación del servicio y culpar a los colectivos y a “algunos medios”.

Además, señaló que no hay fecha definida para que los restantes 102 camiones del sistema de transporte Ko’ox entren en operación, aunque, aseguró, será en el transcurso de este año.

De las quejas y críticas de la ciudadanía, López Gamboa expresó que provienen de “algunos medios de comunicación”, y que no están respaldadas por elementos que indiquen problemas en el horario o la calidad del servicio.

Dijo que están pendientes de entrega 50 mil tarjetas del sistema de transporte, negó que “no existen conflictos en la prestación del servicio”, y atribuyó los retrasos en algunos transbordos al tiempo de espera en los colectivos, pues los camiones mantienen un intervalo regular de entre 8 y 10 minutos en sus recorridos, cumpliendo con los estándares normativos.

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, López Gamboa reiteró que el servicio de transporte urbano opera de manera continua y dentro de los tiempos establecidos, descartando cualquier afectación para los usuarios.

En cuanto a la entrega de las tarjetas, Artec confirmó que fueron adquiridos 75 mil plásticos y que se establecerán fechas y puntos específicos para su reparto.

López Gamboa destacó que el compromiso del Gobierno del Estado es poner en operación las 102 unidades Ko’ox restantes antes de concluir el año. “Estas unidades ya se encuentran en la ciudad capital y están pasando por pruebas de manejo, operatividad y actualizaciones necesarias, para garantizar su funcionamiento óptimo”, aseguró.