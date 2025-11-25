PADRES EXIGEN DEVOLUCIÓN POR EQUIPO DEL DESFILE QUE NUNCA LLEGÓ EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 26

• Reclaman más de 67 mil pesos por insumos no entregados para banda de guerra

Padres de familia se manifestaron afuera de la Secundaria Técnica 26 en Ciudad del Carmen para exigir el reembolso del dinero que entregaron para comprar tambores, boinas y golpes para el desfile del 20 de noviembre, insumos que nunca fueron entregados.

Los denunciantes señalaron a un instructor identificado como Adán Felipe Alba Muñoz, quien pidió a 42 familias 1,860 pesos por alumno para equipar a la banda de guerra. Aseguran que el material no llegó, el instructor dejó de presentarse y se desconoce su paradero, sumando más de 67 mil pesos.

Acusaron a la directora por haber permitido su ingreso, presentarlo y autorizar que coordinara los preparativos, y afirmaron que ahora intenta deslindarse pese a —dicen— haberlo recomendado. Algunos padres incluso pidieron dinero prestado para cubrir la cuota, mientras otros recordaron que la escuela ya tiene 19 tambores y 10 trompetas.

Los inconformes interpondrán denuncias ante la Vicefiscalía y acudirán a SEDUC Carmen para pedir que se investigue y se deslinden responsabilidades. La directora aseguró que no existe contrato con el instructor, pero los padres insistieron en que, como responsable del plantel, debe garantizar la devolución del dinero.