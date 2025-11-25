ACUSAN DE INEPTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, Y LE RECALCAN QUE LA OPOSICIÓN NO PROMUEVE BLOQUEOS, SINO EL HARTAZGO CAMPESINO

Durante su participación en el programa Atypical Te Ve, el analista político Mario Di Costanzo afirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es inepta, lo mismo que Julio Berdegué (secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México), y recalcó respecto a las protestas de agricultores que después de estar mucho tiempo en la mesa, sino tomando acciones de resistencia civil.



Señaló que los campesinos ya se dieron cuenta que los programas del actual Gobierno son insuficientes para sobrevivir y produzcan para el autoconsumo, y no nos engañemos, no son priístas, ni panistas, ni emecistas, no se ponga telarañas en la cabeza, secretaria de Gobernación, y sentenció: “Esto es un fracaso absoluto de la política hacia el campo desde López Obrador”.



También se destacó durante el programa que ser cierto lo que dice Rosa Icela en el sentido de que el PAN y el PRI están detrás de las movilizaciones de protesta, eso quiere decir que “tenemos partidos para ganarles en el 2027 y 2030, piensen lo que van a decir, no sólo que les pongan el guión”, y pidieron al Gobierno dejar de tratar de engañar a la gente, pues el campo está cansado.



También resaltaron que no recuerdan haber visto un bloqueo generalizado en el país como el de estos momentos, y advirtieron que de continuar empezará a haber desabasto de diversos productos en el país. “Morena tiene el peor problema de su vida en este momento”, sentenciaron.