PRI ABRE LA PUERTA A UN GRAN FRENTE OPOSITOR EN CAMPECHE CON ELÍSEO FERNÁNDEZ RUMBO A 2027 | Por: Gerardo Cedillo Hurtado | Enfoque Noticias

México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, abrió la posibilidad de construir una coalición o “gran frente opositor” en Campeche rumbo a la elección de gobernador en 2027, incluso con Elíseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, como posible candidato.

Aunque reconoció que el PRI cuenta con cuadros propios altamente competitivos, como la senadora Carla Toledo, el líder tricolor destacó que Fernández tiene un amplio arrastre electoral entre la ciudadanía campechana.

ALEJANDRO MORENO ADVIERTE PERSECUCIÓN POLÍTICA DESDE EL GOBIERNO ESTATAL

Alejandro Moreno alertó que el gobierno de Layda Sansores podría endurecer la persecución política contra Elíseo Fernández para intentar descarrilar su eventual candidatura, una práctica que, aseguró, se ha vuelto recurrente en administraciones de Morena.

Afirmó que, pese a ello, una coalición encabezada por Fernández ganaría la gubernatura de Campeche en 2027, debido al hartazgo social y al mal desempeño del actual gobierno estatal.

“TERRIBLE, TRÁGICO Y PATÉTICO”, ASÍ CALIFICA EL PRI AL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES

El dirigente nacional del PRI calificó como “terrible, trágico y patético” lo que ocurre en Campeche bajo el gobierno de Layda Sansores, al señalar un grave deterioro en seguridad, nulo crecimiento económico y corrupción descarada y sin precedentes.

Aseguró que la ciudadanía ya percibe el fracaso de Morena en la entidad y comienza a exigir un cambio real en la conducción del estado.

LLAMADO A CONSTRUIR ACUERDOS PARA RECUPERAR CAMPECHE

Alejandro Moreno subrayó que es momento de trabajar desde ahora en la construcción de acuerdos amplios entre fuerzas políticas y sociales para recuperar Campeche y ofrecer un proyecto serio, competitivo y con visión de futuro.

Insistió en que la prioridad debe ser devolver la seguridad, el desarrollo y la estabilidad institucional a la entidad.