Nadie se ha encargado de responder a esta grave denuncia de nepotismo que hay en la Seduc, y que según hemos podido confirmar entre el personal de esa dependencia, es totalmente cierta…

Durante las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal celebradas en el transcurso de la semana pasada, los ciudadanos aprovecharon la oportunidad para denunciar toda serie de irregularidades, las incongruencias de los comparecientes y hasta casos de nepotismo, como los que presuntamente ocurren en la Secretaría Estatal de Educación de Campeche (Seduc).

En una de las cartas que los ciudadanos enviaron al diputado mocista Pedro Hernández Macdonald, puede leerse:

“Nepotismo en la Secretaría de Educación: el secretario (Víctor Manuel Sarmiento Maldonado), se reparte las plazas de confianza y de base entre sus familiares y amigos cercanos, el Club de Tobi.

Para muestra algunos casos: la hija del Secretario, ostenta un cargo como subdirectora de Investigación Educativa en la misma Secretaría.

Su yerno lo acomodó en un cargo en el IEEA.

La hermana de su yerno es directora del CEDE de la Seduc en Calkini. Su consuegra es la directora de la Casa del Maestro Jubilado de la Seduc. Tres hijos de su consuegra ya están acomodados con plazas basificadas en la mima Secretaría.

El hijo de su Jefa de Oficina, esta acomodado como Jefe de Departamento en la Subsecretaría de Administración de la SEDUC, por cierto, no ha terminado de estudiar y no asiste. El hijo de su chofer, le acaban de asignar plaza basificada en la SEDUC. Tienen gente como uno de sus asistentes que solo checa su entrada y se va, regresa a checar su salida y se vuelve a ir… por mencionar un caso”.

El reclamo de los campechanos a Sarmiento Maldonado es directo: “repartes las plazas basificadas entre amigos cuando hay empleados de muchos años esperando una oportunidad, eso mantiene molesto al personal que espera ser tomados en cuenta y solo entre familiares y amigos reparte”.

Nadie se ha encargado de responder a esta grave denuncia, que según hemos podido confirmar entre el personal de esa dependencia, es totalmente cierta. Y hay más casos, como recomendados muy personales de Sarmiento Maldonado que ocupan plazas directivas sin reunir el perfil profesional correspondiente.

No creemos que Sarmiento Maldonado vaya a salir a dar su versión. Él se siente muy cómodo en su cargo, tiene el respaldo de la gobernadora, quien por cierto, le atribuye como único mérito haber formado parte de aquél movimiento de 1997 y que toda su vida estuvo en el magisterio, en donde por cierto, tuvo un desempeño que ni siquiera llegó al nivel de mediocre.

Pero salió muy bueno para el nepotismo y para otros negocios que se hacen con el presupuesto de esa Secretaría. Avalados, se dice, por quien se ostenta como vicegobernador y por eso se siente intocable. Lo malo es que en materia de resultados, seguimos peor que antes, y empeorando cada día más.