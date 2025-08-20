miércoles, agosto 20, 2025
“COLABORADORES DE NOROÑA NO ESTÁN EN NÓMINA Y CUESTAN MÁS DE UN MILLÓN AL MES”: NACHO LOZANO

En un reportaje presentado en Grupo Imagen, Nacho Lozano reveló que al menos cuatro colaboradores del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no aparecen en la nómina ni en el listado oficial de asesores. Entre ellos se encuentra Emiliano González, quien recibió más de 103 mil pesos para acompañarlo a Roma en una conferencia parlamentaria, aunque solo devolvió cerca de 5 mil pesos, lo que implicó un gasto final de más de 98 mil pesos. También se señaló a Paola Becerra, quien desempeñó funciones de secretaria particular sin estar registrada oficialmente en el cargo.

El Senado reportó que Fernández Noroña cuenta con cinco asesores, pero en el listado oficial únicamente aparecen tres. A esto se suman 13 trabajadores adscritos a la presidencia de la mesa directiva con sueldos que oscilan entre los 38 mil y los 172 mil pesos mensuales. Con los colaboradores no registrados, el costo operativo del equipo de Noroña supera el millón de pesos al mes, de acuerdo con la información difundida por Lozano.

