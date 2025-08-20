PABLO INCURRE EN ABUSO DE AUTORIDAD AL CLAUSURAR PREDIOS POR ADEUDOS DEL PREDIAL, ACUSAN; ES UNA AMENAZA CONTRA FAMILIAS CARMELITAS

El exdiputado local Luis Alonso García Hernández acusó al Ayuntamiento encabezado por Pablo Gutiérrez Lazarus, de extralimitarse en sus funciones al colocar sellos de clausura en predios cuyos dueños mantienen adeudos del impuesto Predial, acción que calificó como un abuso de autoridad y una amenaza directa contra las familias carmelitas.

Aunque la Administración municipal tiene la facultad de cobrar el Predial, no está autorizada para despojar ni bloquear propiedades particulares, pues esa es atribución de instancias judiciales, aclaró, y alertó que este tipo de medidas representa un riesgo para la ciudadanía y muestran un manejo autoritario del Gobierno local.

García Hernández recordó que la ciudad enfrenta una fuerte crisis económica derivada de la falta de pagos de Petróleos Mexicanos a las empresas proveedoras, lo que ocasionó miles de despidos en el sector, por lo cual muchas familias no pueden cubrir el Predial.

Aunque históricamente Carmen ha sido uno de los Municipios con mayor recaudación, en las actuales condiciones las autoridades municipales deberían mostrar sensibilidad, pero hay nerviosismo de Pablo Gutiérrez porque sabe que de esto depende mucho el presupuesto.

El exdiputado también criticó la pasividad de regidores y síndicos del Cabildo, a quienes acusó de actuar como “floreros” al no pronunciarse contra estas acciones, y con su silencio permiten al alcalde actuar como “rey” al tomar decisiones arbitrarias sin contrapeso alguno.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso del Estado a intervenir y frenar lo que calificó como excesos del edil.