EJECUTAN A BALAZOS A RECIÉN LIBERADO DEL PENAL DE KOBÉN
Un hombre identificado como Naún P. fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Revolución, las autoridades presumen que podría tratarse de un ajuste de cuentas. El ataque ocurrió en el cruce de la calle 47 por 30 A, cuando la víctima intentaba subir a su motocicleta y fue sorprendido por un sujeto que le disparó a quemarropa.
De acuerdo con los reportes, Naún recibió al menos cinco impactos de bala, lo que le provocó la muerte inmediata. Socorristas llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarlo. Testigos señalaron que en el momento del ataque se encontraba acompañado de su pareja sentimental, quien resultó ilesa. Trascendió que la víctima había salido recientemente del penal de San Francisco Kobén.