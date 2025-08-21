EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 21 DE AGOSTO DE 2025

INCONGRUENTE JUSTIFICACIÓN DE SU VIAJE.

Un reportaje de El Financiero narra que Layda Sansores justificó su viaje a Amsterdam asegurando que no había otro lugar donde pudiera reunirse con su hija Laydita y sus nietos, que buscan asilo político en Europa para “proteger sus vidas”, porque los diversos documentales que ha realizado han “aumentado las presiones en su contra, al grado que tuvo que salir del país”.

Habrá que preguntar entonces a Sansores, ¿por qué no la trajo al Campeche seguro en el que dice que vivimos? ¿Marcela Muñoz y su moderno C5 no le podían garantizar seguridad? ¿Por qué no buscó asilo en Venezuela, Cuba o en algún otro país que tenga gobiernos similares al suyo? ¿Por qué refugiarla en la Europa capitalista? ¿No tienen visa para pedir asilo en los Estados Unidos? Una vez más, su discurso no es congruente con sus acciones.

Porque si fuera cierto todo eso que repite en sus Martes de Jaguar, hubiera traído a Laydita y a todos sus nietos a Campeche, a disfrutar de la misma paz que tanto goza rodeada de guaruras armados y choferes en suburbans blindadas. Podrían viajar en el Tren Maya como guerreros jaguares, transportarse en el millonario Tren Ligero, conocer su moderno Ko’ox y porqué no, tener una grata experiencia exclusiva con MrBeast por Calakmul.

EL MILLONARIO SALARIO DE ROMEO.

Trascendió en redes sociales que “la gobernadora de Campeche, la guapa Layda Sansores, tiene novio y el nombre del valiente es Romeo Ruiz Armento, y es cónsul de México en Guatemala. En seis años ha cobrado 13 millones 939 mil pesos de salario del 2019 a 2025. En su declaración patrimonial dice que gana $215,623 pesos mensuales, más que Claudia Sheinbaum.”

El texto viene acompañado de la versión pública oficial de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de Ruiz Armento, la cual fue recibida el 29 de mayo de 2025 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que precisa que su remuneración anual neta (después de impuestos) declarada es de 2 millones, 587 mil 482 pesos.

¿Pues no que no podía haber gobierno rico y pueblo pobre? Nuevamente la presidente Claudia Sheinbaum y la gobernadora Layda Sansores deben una explicación a los mexicanos. La austeridad franciscana que pregonan con su Transformación de Cuarta está cimentada en mentiras y engaños. ¿Así se gobierna con humildad? Es pregunta que no necesita respuesta.