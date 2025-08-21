NACIONAL: “EXISTEN LOS ACORDEONES, PERO NO ALCANZAN PARA ANULAR EL VOTO DE 13 MILLONES”: TEPJF CONFIRMA ELECCIÓN JUDICIAL

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la validez de la primera elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de las denuncias sobre el uso masivo de “acordeones” durante la jornada electoral. Por mayoría de tres votos contra dos, el pleno resolvió que esos folletos con listas de candidaturas no son suficientes para anular el resultado de más de 13 millones de votos emitidos.

La presidenta del tribunal, Mónica Aralí Soto, reconoció que la existencia de los materiales fue comprobada, pero aclaró que “sí existen los acordeones, pero no bastan para anular el voto de 13 millones de personas”. Junto con los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, argumentó que no se demostró una relación directa entre la distribución de esas listas y la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Por el contrario, Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis votaron en contra al advertir que los “acordeones” afectaron la equidad del proceso y pudieron haber influido en el electorado. Sin embargo, la mayoría subrayó que no hubo evidencia plena ni trazabilidad de esos materiales, ni tampoco una cuantificación capaz de alterar el resultado final.

Con este fallo, quedó firme la integración de los nuevos ministros y ministras que asumirán el cargo el próximo 1 de septiembre, consolidando la primera elección judicial en México, marcada por la participación ciudadana y la polémica en torno a las supuestas irregularidades.