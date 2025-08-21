TREN LIGERO CARECE DE RESPALDO URBANO Y ESTUDIO DE DENSIDAD: IVÁN RODRÍGUEZ
El presidente de la Asociación “Arquitectos Revolucionarios de México A.C.”, Iván Rodríguez, cuestionó el proyecto del Tren Ligero al asegurar que no tiene sustento en desarrollo urbano ni estudios de densidad de uso que justifiquen su viabilidad. Señaló que no se ha definido cuánta gente podría utilizar este transporte ni qué problema real resolvería para la ciudad.
Advirtió que en materia de movilidad los proyectos deben alinearse al Plan Director Urbano, por lo que resulta necesario verificar si dicho plan ha tenido modificaciones, ya que originalmente estaba bien estructurado. En este sentido, insistió en que la falta de planeación técnica y de estudios serios coloca al Tren Ligero como un proyecto sin bases sólidas para responder a las necesidades actuales de transporte urbano.