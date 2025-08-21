AUTO SE SALE DE LA CARRETERA Y DEJA DOS HERIDOS; AMBULANCIA DE NUEVO CAMPECHITO NO ACUDE AL LUGAR PESE A ESTAR EN SU COBERTURA

La mañana de este jueves a la altura de Nuevo Campechito, se registró un accidente donde dos personas resultaron lesionadas al salirse de la carpeta asfáltica el vehículo en que viajaban. Testigos denunciaron que la ambulancia de esta comunidad no acudió a auxiliar pese a que el tramo está en su cobertura.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer presentó fuertes dolores en la espalda, por lo cual fue trasladada de inmediato en la ambulancia 164 hacia la comunidad de San Antonio Cárdenas.

En tanto, la otra persona lesionada, un hombre, sufrió dolor3s intensos en el abdomen y permaneció en el lugar del accidente en esperaba de algún familiar y del regreso de otra ambulancia para trasladarlo a un hospital, ante la falta de disponibilidad de ambulancias en la zona.