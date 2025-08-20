ROBOS CONTINUOS EN PLATAFORMAS SON POR CORRUPCIÓN EN PEMEX Y FALTA DE CONTROL DE AUTORIDADES COMPETENTES, DENUNCIAN

Compras sin control de equipos de respiración autónoma puede derivar en una explosión, advierten

El activista sindical y social Jorge Luis Ríos Robles denunció que los constantes asaltos en plataformas de la Sonda de Campeche, particularmente robo de equipos de respiración autónoma, son resultado de la corrupción y la falta de controles efectivos en Petróleos Mexicanos (Pemex) y de autoridades competentes, y al no haber control en compras de equipamiento puede provocar una explosión.

El dirigente señaló que dichos equipos, cuyo costo real ronda los 39 mil pesos, son revendidos en el mercado negro a entre 5 y 10 mil pesos, lo que evidencia una cadena de complicidades que permite su circulación sin investigar el origen de los números de serie. “No es posible que se sigan comprando equipos robados y nadie supervise esa trazabilidad”, cuestionó.

Desde hace varios años, continuó Ríos Robles, he presentado propuestas para instalar centros de detección y reacción en plataformas deshabitadas, con embarcaciones listas para respuesta inmediata, pues hoy los tiempos de traslado de helicópteros desde Carmen o Dos Bocas permiten que los delincuentes huyan. “No entiendo cómo, con la tecnología disponible, los soldados no pueden rastrear los movimientos de estos grupos que operan de manera constante”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que mientras continúe la corrupción y se permita a Pemex adquirir de manera indirecta equipos que provienen del robo, la situación no se resolverá. “La empresa incurre en falta al comprar lo robado, y mientras le salga más barato tolerar estas prácticas, el riesgo seguirá aumentando y puede provocar una explosión, con consecuencias irreversibles”, sentenció.