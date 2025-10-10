MOTOCICLISTA EBRIO ATROPELLA A UNA MUJER Y HUYE

LA VÍCTIMA FUE HOSPITALIZADA Y UNA MENOR QUE LA ACOMPAÑABA SALIÓ ILESA

Escárcega.- A la altura de la calle 10 por 41 de la colonia Fertimex, un motociclista en estado de ebriedad arrolló y lesionó a una señora que estaba con una menor de edad, quien resultó ilesa.

Después del accidente, ocurrido anoche, el responsable huyó con todo y vehículo dejando tirada en el pavimento a la víctima, quien fue auxiliada por paramédicos del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y trasladada al Hospital General.