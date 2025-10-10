EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 DE OCTUBRE DE 2025

CÁRCEL Y MULTAS A QUIEN VANDALICE.

Por si faltaban más muestras de lo autoritario, represor y abusivo que es este nefasto gobierno, en su patético show de los martes Layda Sansores amenazó a quienes vandalicen monumentos e inmuebles históricos en manifestaciones, que les aplicará la ley y las sanciones contempladas por este tipo de daños, que van de tres a diez años de prisión, y/o multa por reparación, aunque le mienten la madre (otra vez) a ella y a su familia.

A bote pronto los cibernautas preguntaron en redes sociales a Sansores por qué no aplicó ese mismo criterio cuando la ahora secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, vandalizó el edificio del PRI que también está dentro del Centro Histórico, pues lo consideró como un acto de valentía y no la sancionó, como pretende hacer ahora a quienes protesten o se manifiesten en contra de su improductivo gobierno.

Con la excusa de que Campeche es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Layda Sansores decretó que no permitirá daños, pintas ni afectaciones, anunció que ya le abrió una carpeta de investigación a una mujer que asiste a todas las protestas y movimientos feministas, y advirtió que encarcelará y/o multará a quien lo haga. ¿Hasta dónde llegarán sus arbitrariedades?

LAYDA SANSORES VA DE MAL EN PEOR.

Acusa Layda Sansores que los terrenos del familiar de Alejandro Moreno, que arbitrariamente pretende expropiar, “tienen tufo de corrupción”. ¿Escupió para arriba? Porque todo lo que tiene que ver con los Sansores, empezando por San Lorenzo, son producto de la corrupción. Al respecto, ayer los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan que va “De mal en peor”. Reproducimos.

“Mientras una juez ordena censura previa contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge Luis González por críticas a Layda Sansores, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, la acusa de encabezar un ‘clan de corrupción’.

Según Alito, la gobernadora posee 143 hectáreas no declaradas en Campeche y Chiapas, y expropió terrenos a su madre como venganza política, que todo el mundo vio. Denunció enriquecimiento ilícito, uso faccioso del poder judicial y encuestas pagadas para manipular la percepción pública. Sansores es experta en superar sus propios excesos. Documentados están.”

Con el cinismo que la caracteriza, Layda Sansores invitó a la madre de Moreno Cárdenas a donar los terrenos en disputa para evitar problemas legales. ¿Y por qué mejor no pone el ejemplo y dona ella los terrenos para la noble causa escolar? Sus mentiras no convencen a nadie, está claro que se trata de una persecución política que busca ocultar el fracaso del gobierno que penosamente encabeza, el cual, como dicen los Frentes Políticos, va de mal en peor.