¿Y LA POLICÍA? AHORA ROBAN MEDIDORES DE AGUA Y ROMPEN CÁMARAS DE SEGURIDAD, REPORTAN

Habitantes del fraccionamiento Puesta del Sol denunciaron el incremento de robos de medidores de agua, lo cual ha generado preocupación y afectaciones a familias, pues los d3lincu3ntes actúan de manera organizada, durante la madrugada y ahora rompen cámaras de seguridad para evitar ser identificados.



La presidenta del Comité Vecinal, Jesús Rodríguez Plasencia, informó que sólo en los últimos días se han registrado al menos 10 robos confirmados, aunque la cifra podría ser mayor, pues no todos los vecinos reportan los incidentes. “En algunos andadores se llevaron varios medidores de una sola vez, por eso estamos seguros de que son más de 10, pero muchos prefieren no denunciar”, lamentó.



Los robos, explicó, comenzaron la semana pasada, y en varios casos los responsables rompieron cámaras de vigilancia para no ser grabados. “Ya saben dónde están las cámaras y las rompen antes de cometer el robo. En algunos videos se logró captar a los responsables, aunque no con mucha nitidez, pero se confirma que se trata de una pequeña banda que asuela en el fraccionamiento”, acusó Rodríguez Plasencia.



El representante vecinal detalló que algunos de los presuntos responsables provienen de zonas cercanas de invasión, donde, según testimonios, se refugian después de cometer los robos. “La gente ha detectado que salen y se esconden en esas áreas”, subrayó, y aclaró que aunque muchos piensan que Puesta del Sol también es invasión, no es así, pues fue construido con recursos bancarios, por lo tanto, es privado y lamentablemente está abierto, lo que facilita la entrada y salida de personas ajenas.



El robo de medidores no sólo deja sin agua a las viviendas afectadas, sino que también provoca fugas y daños en las tuberías, mientras la reposición se complica porque depende del Smapac, finalizó.