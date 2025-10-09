DESAFORTUNADAS LAS DECLARACIONES DE LA GOBERNADORA SOBRE SANCIONAR A QUIEN DAÑE MONUMENTOS DURANTE MANIFESTACIONES, SEÑALAN

Tiene que ser plural, aceptar la crítica y no descalificar a quienes protestan

El expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Campeche, José Segovia Cruz, consideró que las declaraciones recientes de la gobernadora, sobre la iniciativa de reforma para sancionar daños a monumentos durante manifestaciones, fueron desafortunadas y evidencian una falta de respeto hacia los movimientos sociales, particularmente los encabezados por mujeres y colectivos feministas.

Señaló que si bien es importante proteger el patrimonio histórico y los monumentos de la ciudad, “eso no puede ser motivo para limitar el derecho a la libre manifestación ni para desacreditar las causas sociales que buscan justicia”.

Cada persona que participa en una protesta, especialmente las compañeras que apoyan la Ley Sabina, merecen respeto del Estado y de sus instituciones, pues son movimientos legítimos que luchan por la estabilidad social y la visibilización de problemas reales, como el incumplimiento de obligaciones alimentarias, subrayó Segovia Cruz.

Refirió que muchos casos de abandono infantil quedan impunes porque hay fiscalías y tribunales que solapan o encubren a hombres que no cumplen con la manutención de sus hijos, lo que justifica la urgencia y la fuerza de las manifestaciones feministas.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Estatal a garantizar la pluralidad y la libre expresión, así como a emplear las estructuras de seguridad para proteger los monumentos en cualquier tipo de manifestación.

“Hay una línea muy delgada entre cuidar el patrimonio y coartar la libertad. La gobernadora debe ser plural, aceptar la crítica y no descalificar a quienes se manifiestan, y no opinar en el sentido de que las mujeres son utilizadas para manifestarse”, finalizó Segovia Cruz.