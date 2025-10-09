jueves, octubre 9, 2025
“TIENE QUE HABER PRUEBAS”, AFIRMA SHEINBAUM EN RESPALDO A ADÁN AUGUSTO

Ante la pregunta de un reportero sobre la responsabilidad política del senador Adán Augusto López Hernández por el escándalo de Hernán Bermúdez Requena, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo lo respaldó al responder: “Tiene que haber pruebas”, y aunque el periodista le recalcó que eso es en el área legal, la mandataria insistió en que “tiene que haber pruebas”.

Y en claro respaldo al exgobernador tabasqueño, la mandataria añadió: “Antes, salía una nota en un periódico, y ahhh, destitución para hacerle caso al medio”.
-“Sí pero Adán está en la polémica total en todos los medios”, recalcó el reportero.
-Sí, pero tiene que haber pruebas compañero, reiteró Sheinbaum Pardo.

