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23 SEAL’S NORTEAMERICANOS ADIESTRARÁN EN CAMPECHE DURANTE MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE

La Cámara de Senadoras y Senadores recibió la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, para autorizar el ingreso de tropas del Equipo 8 de los Neavy SEAL’s de la Armada de Estados Unidos de América, para adiestramientos en Campeche del 8 al 30 de mayo y del 1 de agosto al 15 de octubre próximos, dio a conocer Laura Itzel Castillo Juárez, morenista y presidenta del Senado de la República.

En sus redes sociales, la legisladora precisó que los 23 elementos norteamericanos que llegarán a suelo mexicano, realizarán el ejercicio multinacional anfibio Fénix 2026 en Campeche, del 8 al 30 de mayo de 2026.

También estarán a cargo del “Evento SOF 04 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, a desarrollarse del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026 en los Estados de Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

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