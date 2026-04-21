OÍDOS SORDOS DE LAYDA A PETICIONES DE APOYO DE PRODUCTORES RURALES DE CARMEN: EDUARDO VELA

Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Layda Sansores a las solicitudes de apoyo enviadas por el Ayuntamiento de Carmen, productores de la zona rural enfrentan una situación crítica en plena temporada de calor, donde la escasez de agua pone en riesgo sus cultivos y ganado.

El director de Desarrollo Social, Agropecuario y Pesquero, Eduardo Vela, informó que pese a que desde el inicio de la actual Administración estatal ha enviado oficios y planteamientos formales sobre las necesidades del campo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta favorable, especialmente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA).

Explicó que la problemática es más severa en comunidades como la región de Los Ríos, donde para acceder al agua es necesario perforar pozos profundos de hasta 25 ó 30 metros, lo que implica costos de entre 120 mil y 130 mil pesos por familia, incluyendo sistemas con paneles solares ante la falta de energía eléctrica.

En contraste, en zonas como Atasta o Sabancuy el agua puede encontrarse a menor profundidad, aunque en todos los casos existe el riesgo de que las perforaciones no garanticen agua dulce, lo que representa pérdidas económicas para los productores.

El funcionario reiteró que este periodo es clave para la preparación de tierras y el inicio de siembras, por lo que la falta de apoyos podría impactar directamente en la producción agrícola y ganadera de la región.

PETICIONES, ABANDONO, CAMPO, productores de RURALES,