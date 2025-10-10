GOBIERNO ESTATAL E INDECAM TIENEN EN EL ABANDONO A LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL, DENUNCIAN

Ciudad del Carmen.- Deportistas y usuarios de la Unidad Deportiva Infantil, conocida como Cedar, denunciaron el grave abandono en el que se encuentran las instalaciones, bajo responsabilidad del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), dependencia estatal.

Señalaron que el lugar carece de inversión suficiente para su mantenimiento, de ahí el evidente deterioro en diversas áreas en los campos de fútbol rápido, las calles internas y las zonas verdes, donde hay hierba crecida y encharcamientos que dificultan el acceso en automóvil o bicicleta.

Además, baños y regaderas de la alberca están en condiciones insalubres, lo que representa un riesgo sanitario para quienes entrenan y compiten en la unidad.

Otro punto crítico es la malla de la cancha de fútbol rápido, pues está rota y en riesgo de colapsar, poniendo en peligro la integridad de los jugadores que diariamente entrenan en el recinto.

Los deportistas hicieron un llamado urgente al Gobierno del Estado y al Indecam a atender de inmediato esta situación, pues no pueden hablar de fomentar el deporte en Campeche mientras mantienen abandonadas las instalaciones donde niños y jóvenes deberían entrenar en condiciones dignas y seguras.