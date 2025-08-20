HOSPITAL DE LA MUJER DESCARGA AGUA PLUVIAL EN MUNDO MAYA Y AGRAVA INUNDACIONES, DENUNCIAN

NO SABEN DE PLANTA TRATADORA QUE PROMETIÓ SHEINBAUM

Ciudad del Carmen .- Preocupados por las dificultades de movilidad y el riesgo que corren sus pertenencias, habitantes de la colonia Mundo Maya denunciaron públicamente la irresponsabilidad del Hospital de la Mujer, ubicado junto a este sector habitacional, al señalar que durante las lluvias de anoche la institución descargó el agua acumulada en su interior hacia las calles aledañas.



De acuerdo con los inconformes, el nosocomio colocó tuberías en la parte trasera de sus instalaciones para arrojar agua hacia la zona del parque Bicentenario, lo que agravó el problema de inundaciones que afecta a la zona a causa del deficiente sistema de alcantarillado.



Esta estrategia de descarga provoca incremento en el nivel del agua en calles como Soyosal, lo cual dificulta más la movilidad de los habitantes y retrasa el descenso del agua pluvial.



Los colonos patentizaron su indignación al señalar que no es la primera vez que reportan irregularidades del hospital. “No conforme con el caos que generan las lluvias, ahora las descargas del hospital empeoran el problema”, reprocharon.



Recordaron que durante la última visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Carmen, se manifestaron a las afueras del evento oficial para exigir solución a esta problemática, que lleva años sin ser atendida. Aquella vez, la mandataria federal se comprometió a dar solución mediante la construcción de una planta de tratamiento, pero hasta el momento no hay información sobre el avance de dicho proyecto.



Por último, exigieron a las autoridades competentes una investigación inmediata y sancionar a los responsables de la instalación de tuberías, ya que ponen en riesgo su salud y su seguridad.