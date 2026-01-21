PEMEX ENVIÓ A CUBA MÁS DE 3 MIL MDD EN PETRÓLEO, PERO REPORTÓ SOLO 400 MDD EN EU

Pemex envió a Cuba mucho más petróleo del que reportó ante autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con una investigación publicada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en su página web.

Según el reportaje firmado por Verónica Ayala, Pemex informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que entre enero y septiembre de 2025 exportó a la isla petróleo crudo y productos derivados por un valor de 400 millones de dólares. Sin embargo, los registros aduanales mexicanos del mismo periodo reportan envíos cuyo valor supera los 3 mil 048 millones de dólares.

La investigación detalla que Pemex solo reportó ante la SEC el 13 por ciento del valor total de las exportaciones que sí quedaron asentadas ante autoridades aduanales. Los envíos se realizaron a través de su filial Gasolinas Bienestar, la cual exportó hidrocarburos a la empresa estatal cubana Coreydan.

De acuerdo con información de plataformas de comercio exterior como ImportKey y Veritrade, se registraron al menos 60 cargamentos enviados a Cuba entre mayo y septiembre de 2025, principalmente desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Los productos incluyeron petróleo crudo, gasolina, diésel y turbosina.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que los envíos de combustible subsidiado a Cuba se incrementaron de forma significativa durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, superando incluso los volúmenes enviados durante la administración anterior. Parte de estos traslados se realizaron mediante buques sancionados por Estados Unidos, como el Sandino, y posteriormente el Ocean Mariner.

El pasado 6 de enero, el diario británico Financial Times informó que México superó a Venezuela como principal proveedor de petróleo a Cuba en 2025, citando datos de la industria y de investigaciones de MCCI.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estos envíos al señalar que se trata de ayuda humanitaria y ha prometido informar sobre el suministro de combustible a la isla. Sin embargo, hasta la fecha, ni ella ni Petróleos Mexicanos han detallado públicamente el monto total de las exportaciones de hidrocarburos realizadas a Cuba.