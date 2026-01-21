EXALCALDESA JUANITA CORTÉS DENUNCIA A INFLUENCER Y OBTIENE MEDIDAS CAUTELARES

Calkiní, Campeche.- La impartición de justicia en Campeche vuelve a ser cuestionada por su falta de credibilidad y el uso reiterado del aparato judicial contra voces críticas. Casos como el del periodista Jorge González Valdez y el del académico José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, han sido señalados como ejemplos de una justicia selectiva, más eficaz para contener la crítica que para resolver asuntos de fondo.

Ese mismo patrón reaparece ahora directamente contra influencer, la exalcaldesa de Calkiní, Juanita Cortés Moo, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Campeche al influencer calkiniense Betito Peralta, a quien acusa de calumnia y odio por un video difundido en redes sociales con contenido burlesco.

Tras la denuncia, la Fiscalía dictó medidas cautelares a favor de la exfuncionaria, en un caso que ha generado discusión pública, no solo por el contenido del video, sino por el mensaje que envía el uso del aparato judicial frente a expresiones satíricas dirigidas a figuras públicas.