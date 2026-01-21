DESABASTO DE TARJETAS KO’OX PERSISTE Y GENERA INCONFORMIDAD ENTRE USUARIOS
Continúa el desabasto de las tarjetas para el transporte Ko’ox, situación que ha generado múltiples quejas de usuarios, quienes señalan dificultades para abordar las unidades al no contar con el plástico, pese a que el cobro aún no inicia.
A través de redes sociales, usuarios han expuesto que no han podido obtener la tarjeta y que algunos choferes se molestan cuando informan que no la tienen, lo que ha derivado en inconformidad y confusión sobre los puntos y horarios de entrega.
Las tiendas donde se distribuyen las tarjetas reportan desabasto hasta nuevo aviso, aun cuando en días recientes se había informado de un nuevo surtido.