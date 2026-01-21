SHEINBAUM DEFIENDE DESIGNACIÓN DE FRANCISCO GARDUÑO EN LA SEP AL ASEGURAR QUE YA NO TIENE PROCESO JURÍDICO

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la designación de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración, como director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Afirmó que se trata de un perfil con trayectoria y formación académica, al señalar que cuenta con doctorado en Derecho y que no es “cualquier perfil”, por lo que fue considerado tras un análisis de distintas opciones para ese cargo.

La mandataria sostuvo que Garduño ya no se encuentra bajo proceso jurídico por el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, al indicar que concluyó su procedimiento legal y salió en libertad. Reconoció que la decisión genera polémica, pero afirmó que las críticas provienen de la oposición y recalcó que, tras revisar su situación jurídica, se tomó la determinación correspondiente.