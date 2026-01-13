ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ENGORDÓ 11,000 % EL “COCHINITO” DISCRECIONAL DEL SENADO: REFORMA
No nada más no hay castigo y lo cubren de impunidad; hay premio. De acuerdo con una investigación del diario REFORMA, el morenista Adán Augusto López elevó en 2025 en 11 mil por ciento el monto de una partida del Senado de la República que maneja a discreción.
Según un documento del Comité de Administración citado por REFORMA, en 2024 se ejercieron 8 millones 69 mil pesos, mientras que para 2025 esa misma bolsa creció de forma exponencial hasta 894 millones de pesos.
Los recursos corresponden al Capítulo 4000, denominado Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, cuyo manejo queda a discreción de la Junta de Coordinación Política, presidida por Adán Augusto López, quien también encabeza la bancada de Morena.
Una fuente parlamentaria consultada por REFORMA explicó que con este capítulo se otorgan “apoyos y estímulos” a legisladores de Morena, a partidos aliados como el PT y el Verde, así como a bancadas opositoras. Dichas asignaciones, señaló, generalmente no son auditables y forman parte de lo que se conoce como “otras ayudas”.
Mientras esta bolsa creció de manera desproporcionada, otras partidas abiertas fueron vaciadas. El documento citado por REFORMA indica que en 2025 no se ejerció un solo centavo en el Capítulo 6000, correspondiente a Inversión Pública, cuando en 2024 se habían destinado 5 millones 378 mil pesos.
Tampoco se canalizaron recursos en los capítulos de Inversiones financieras y otras previsiones, ni en 2024 ni en 2025, con un ejercicio presupuestal de cero pesos.
A este manejo se suma el control del Instituto Belisario Domínguez, que para 2025 contó con una bolsa de 11 millones 700 mil pesos, cuyo uso y destino, de acuerdo con REFORMA, permanece en opacidad, pese a tratarse de un órgano especializado en investigación y análisis legislativo.