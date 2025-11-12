CÓDIGO MAGENTA EXHIBE “EL DESGOBIERNO” DE LA 4T Y LA RENUNCIA DE SHEINBAUM A ENFRENTAR AL CRIMEN ORGANIZADO

En un video difundido en sus redes sociales, Código Magenta presentó una dura crítica contra el gobierno de la Cuarta Transformación, describiendo la situación en Michoacán como una “radiografía del desgobierno”. El colectivo cuestiona las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que su gobierno no asumirá una guerra contra los c^rt3l¢s y que solo actuará contra capos o extorsionadores cuando haya denuncia o proceso judicial. Asimismo, critica al general Ricardo Trevilla por anunciar la estrategia de “contención” con 10 mil soldados y guardias nacionales, destinada a impedir que los criminales entren o salgan del estado, calificándola de “corralito” improvisado.

El video también cuestiona el llamado “Plan Michoacán” con 57 mil millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento correspondería a programas ya presupuestados, y denuncia la incapacidad del gobierno para proteger a funcionarios y ciudadanos, como ocurrió con el asesinato del alcalde de Uruapan. Código Magenta responsabiliza además al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya y a Adán Augusto López de la crisis de seguridad, y advierte que la administración de Sheinbaum podría pasar a la historia como cómplice del caos si no actúa con firmeza.