LAYDA SANSORES SE CONSOLIDA ENTRE LOS PEORES GOBERNADORES, REVELA EL ECONOMISTA Y MITOFSKY

Se confirmó una vez más lo que otras encuestas habían señalado: la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena), terminó el año 2025 con una aprobación ciudadana de 43.4%, lo que la coloca en el lugar 27 de 32 gobernadores evaluados en el más reciente Ranking Mitofsky de diciembre, elaborado por la firma encuestadora Mitofsky y difundido por El Economista.

A lo largo del año, la percepción sobre Sansores San Román no mostró mejoras significativas, mientras otros gobernadores registraron aumentos en su aprobación gracias a acciones en seguridad, economía y programas sociales. La mandataria campechana se consolida así entre los gobernadores peor evaluados del país, enfrentando desaprobación y críticas generalizadas por su gestión.

El estudio evidencia que, al cierre de 2025, Layda Sansores mantiene un patrón negativo en la aceptación ciudadana, reafirmando lo que otras encuestas ya habían señalado durante meses sobre su desempeño al frente del gobierno de Campeche.