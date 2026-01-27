SNE MUESTRA BAJA EFECTIVIDAD: SOLO 19% LOGRA CONSEGUIR EMPLEO

Carmen.- El Servicio Nacional de Empleo (SNE) enfrenta críticas por su limitada efectividad para atender la creciente demanda laboral. De las personas que acudieron en busca de trabajo, apenas el 19 por ciento logró colocarse en una vacante, dejando al 81 por ciento sin una solución real a su situación económica. La cifra evidencia que acudir a una instancia oficial no garantiza el acceso a un empleo formal.

La mayoría de los solicitantes reporta largas filas, entrevistas que no generan resultados y ofertas laborales que nunca se concretan. Problemas estructurales como salarios bajos, contratos temporales, escasas prestaciones y vacantes que no se ajustan al perfil de los buscadores de empleo agravan la situación, en un contexto donde la creación de nuevas plazas laborales es limitada.

Aunque el SNE se presenta como un vínculo entre empresas y trabajadores, los resultados muestran que su impacto es insuficiente frente a la magnitud del desempleo y la informalidad. El dato del 19 por ciento subraya la urgencia de replantear políticas públicas de empleo, fortalecer la creación de puestos formales y garantizar oportunidades laborales que realmente mejoren la estabilidad económica de la población.