PRESUNTO INTENTO DE ROBO EN TIENDA DE ABARROTES MOVILIZA A VECINOS EN SAN RAFAEL

San Francisco de Campeche.-Un comerciante de la tercera edad señaló a un sujeto por un presunto intento de robo en su tienda de abarrotes, ubicada en la calle Pedro Moreno por calle 4, en la colonia San Rafael.

De acuerdo con la versión del afectado, al encararlo, el individuo salió corriendo del lugar. Minutos después fue retenido a la vuelta de la misma esquina.

El sujeto fue llevado a los separos para el deslinde de responsabilidades.