martes, enero 27, 2026
Lo último:
Locales

PRESUNTO INTENTO DE ROBO EN TIENDA DE ABARROTES MOVILIZA A VECINOS EN SAN RAFAEL

San Francisco de Campeche.-Un comerciante de la tercera edad señaló a un sujeto por un presunto intento de robo en su tienda de abarrotes, ubicada en la calle Pedro Moreno por calle 4, en la colonia San Rafael.

De acuerdo con la versión del afectado, al encararlo, el individuo salió corriendo del lugar. Minutos después fue retenido a la vuelta de la misma esquina.

El sujeto fue llevado a los separos para el deslinde de responsabilidades.

También te puede gustar

Motín en el cereso de san Francisco Kobén se debe a una mala dirección, señala psicóloga

Acusan a líder cañero de obstaculizar la compraventa de caña a productores

INJUSTIFICADA Y LAMENTABLE DETENCIÓN DEL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ EXHIBE QUE TENEMOS GOBIERNO REPRESOR, AFIRMAN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *