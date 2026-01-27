martes, enero 27, 2026
GOBERNADORES Y EXFUNCIONARIOS MEXICANOS SEÑALADOS CON PROCESOS EN EU, DE ACUERDO CON THE NEW YORK TIMES

Información difundida en X por la cuenta de José Díaz señala que, según el periódico The New York Times, varios políticos mexicanos, en su mayoría vinculados a Morena, ya enfrentarían procesos legales en Estados Unidos.

Entre los nombres mencionados se encuentran Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Adán Augusto López, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla y Mario Delgado. La publicación advierte que estos señalamientos forman parte de indagatorias en curso y que el listado podría ampliarse, de acuerdo con lo reportado por el medio estadounidense.

