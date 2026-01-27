RACHAS DE VIENTO AFECTAN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS

Usuarios llaman al 070 de la CFE y solo obtienen respuesta de reporte levantado

Vecinos de diversas colonias de la ciudad, principalmente de Fidel Velázquez, Presidentes de México y Siglo XXI, reportaron un servicio intermitente de energía eléctrica y advirtieron sobre la posibilidad de afectaciones a sus equipos electrodomésticos.

Las fallas en el suministro se presentan como consecuencia de las fuertes rachas de viento, las cuales ya provocaron la caída de un anuncio espectacular en la calle Costa Rica, entre Belén Oeste y avenida Central, en la zona de Quinta Belén, así como de un segundo espectacular en la avenida Gobernadores. Estas condiciones han impactado el servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad.

Los vecinos señalaron que intentaron solicitar información a través del número 070 de la CFE; sin embargo, únicamente se les informó que ya se había levantado un reporte, sin recibir mayores detalles sobre la atención a la problemática.