RIÑA ENTRE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TERMINA EN MUERTE POR ATROPELLAMIENTO

Ciudad del Carmen.- Una persona en situación de calle murió tras ser atropellada por un tráiler de doble remolque en el cruce de la calle 56 con 10 de Julio, en la zona de la periférica, luego de ser empujada durante una riña con otro indigente que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con la información recabada, ambos hombres sostenían una pelea cuando uno de ellos empujó a la víctima hacia la cinta asfáltica, justo en el momento en que la pesada unidad circulaba por la zona, provocando que el hombre quedara debajo del tráiler y perdiera la vida en el sitio.

El presunto agresor intentó darse a la fuga tras lo ocurrido, pero fue asegurado y quedó a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica. El conductor del tráiler deberá presentarse ante la Vicefiscalía como parte del protocolo legal para el deslinde de responsabilidades.