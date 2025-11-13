jueves, noviembre 13, 2025
Lo último:
LocalesMunicipales

A PUERTAS CERRADAS Y TRAS “CATEARLOS” Y QUITARLES CELULARES, AUTORIDADES ESTATALES RECIBEN A CAÑEROS EN PALACIO DE GOBIERNO

San Francisco de Campeche.-Encabezados por su líder Uriel David Aké, un nutrido grupo de cañeros llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con autoridades del Gobierno del Estado, para lo cual fueron recibidos por la subsecretaria Martha San Román, e ingresados al Salón de Gobernadores, no sin antes ser “revisados” y despojados de sus celulares, para que no graben los pormenores del encuentro que, trascendió, encabezará la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero.

También te puede gustar

“UNAS RATOTAS LOS TRES”: USUARIOS ARREMETEN CONTRA LAYDA POR REUNIÓN CON FUNCIONARIO DE PEMEX

TORMENTA TROPICAL “SARA” PODRÍA FORMARSE CERCA DE QUINTANA ROO

EMOTIVO Y COLORIDO PASEO DE LAS ÁNIMAS EN CALKINÍ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *