A PUERTAS CERRADAS Y TRAS “CATEARLOS” Y QUITARLES CELULARES, AUTORIDADES ESTATALES RECIBEN A CAÑEROS EN PALACIO DE GOBIERNO

San Francisco de Campeche.-Encabezados por su líder Uriel David Aké, un nutrido grupo de cañeros llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con autoridades del Gobierno del Estado, para lo cual fueron recibidos por la subsecretaria Martha San Román, e ingresados al Salón de Gobernadores, no sin antes ser “revisados” y despojados de sus celulares, para que no graben los pormenores del encuentro que, trascendió, encabezará la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero.