LAYDA OFRECE A MÉDICAS Y MÉDICOS ESPECIALISTAS DEL IMSS SERVICIO PARA ENCONTRARLES PAREJA

Durante la ceremonia del pasado 21 de este mes de abril para dar la bienvenida a las médicas y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la gobernadora Layda Sansores se esmeró en ofrecerles servicio gratuito “para encontrarles novias o novios”.

Expresó: “Levante la mano quien no tenga novia o novio, no se preocupen porque aquí vamos a hacer la lista, Esperancita no te vayas, ahora que ya está muy de moda como está la inteligencia artificial”.

En Japón, agregó la mandataria estatal, desde hace muchos años no existe eso de que se conocen las parejas, nunca se ven porque no tienen tiempo, están muy ocupados, entonces son agencias pero nosotros les vamos a dar gratis el servicio, “porque en el momento que aquí nazca el amor, ustedes no se van”.