OPINIÓN: FUEGO  LENTO:  LA TRAIDORA Y EMBUSTERA SANSORES | Enrique Pastor Cruz Carranza

Es el escenario la inauguración del Hospital Infantil en CIUDAD DEL CARMEN, frente al cómplice de encubrir los desvíos de las cuotas municipales de PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS donde el cínico director del IMSS ZOÉ ROBLEDO sonríe complaciente a los envenenados dardos de od¡ø, frustración de NIÑA SENIL sin caprichos complacidos y furiosa por estar siendo obligada a rendir cuentas – por primera vez en miserable vida – a los evidentes saqueos, corrupción y prepotencia .

Sus palabras de majadería sin tintes de respeto ,reproche frente a “Zoé Complicidad” , es la crisis furiosa , rabiosa demencial de no poder obligar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que todas sus rabietas plásticas de congestión severas por excesos de BOTOX y Ansiolíticos , se ACATEN POR SER ” LA HIJA DEL CACIQUE NEGRO” locuaz engendro quien no va a permitirle a PALACIO NACIONAL ninguna negativa a sus desvaríos psicóticos para seguir complaciendo su vocación infernal de robar ,ofender, denigrar, destruir dignidades y dañar vidas inocentes .

¿Qué se han creído en PALACIO NACIONAL pidiendo responda por la RATERÍA DEL FALSO TREN LIGERO, por más de 5 mil millones de pesos, si nunca dio explicaciones de toda su rapiña en la Alcaldía Álvaro Obregón CDMX y cuando la Jefatura de Gobierno pidió una explicación, colgaría la llamada y TATA AMLO puso orden para seguir robando sin sobresaltos?

Los miles de millones en estos cinco años es el pago a sus villanías con AMLO y pandilla para adaptar el poder

Layda Sansores hace este martes 21 de abril en Ka ISLA DEL TESORO PETROLERO degradada en su vulgaridad clásica a PINCHE ISLITA la ingratitud del gobierno de SHEINBAUM PARDO en todo el cúmulo de medio siglo de explotación y afectación petrolera que hoy no se tiene ni para pagar la Energía Eléctrica, cuando se ha DADO LA RENTA PETROLERA A TODO EL PAÍS POR MEDIA CENTURIA.

Cita en su vomitivo, hipócrita y falsa indignación el tema de la FÓRMULA FINACIERA FISCAL POR EL CRUDO que es la muestra de desprecio histórica del GOBIERNO FEDERAL CONTRA EL ESTADO y quienes no la conocen por CÍNICA MITÓMANA podrán sentir que estamos frente a un RECLAMO VIRIL, CUANDO NO ES MÁS QUE EL VIEJO ARDID para justificar su único camino desesperado frente al fracaso de sus chantajes ruines a la Presidencia, para pasar de TRAIDORA CÍNICA CONSUMADA A VÍCTIMA.

No tiene la MÍNIMA CALIDAD MORAL, ÉTICA, POLÍTICA para desgarrarse los trapos de importación, buscando montar sus SHOWS DE INSPIRACIÓN A LA METAMORFOSIS DE SU NATURALEZA A “MARIPOSA TRAICIONERA”, CUANDO EN ESTOS 50 AÑOS, ELLA FUE 12 AÑOS SENADORA POR CAMPECHE, 6 DIPUTADA FEDERAL Y 5 GOBERNADORA y hasta hoy – cual roedor acorralado se va contra la presidenta de México a quien sus lambisconerías en bilingüe no causan el efecto como al TRUHÁN DE PALENQUE.

Miente sin temor de amputarse la viperina lengua, al criticar la TRAICIÓN HISTÓRICA PETROLERA A CAMPECHE, cuando es ella la mejor MALINCHE para que el beneficio y administración de la ABUNDANCIA SEA EN TABASCO y la crisis económica apocalíptica en Carmen.

Vetar la llegada de las OFICINAS DE PEMEX AL CARMEN es similar INFAMIA DE HABER UTILIZADO LA INFORMACIÓN QUE EL FINADO COMPAÑERO LÁZARO DE LOS ÁNGELES CHAY le documentó para cambiar el aspecto fiscal y USTED LAYDA SANSORES la usaría para extorsión política personal.

De verdad tenía mucha razón Don Carlos:

“Laydita no está bien de la cabeza. Es capaz de todo con tal de que sus caprichos se cumplan”.

Si nunca respetó a su padre y al padre de sus hijos, ¿Quién dice que su próxima INSURRECCIÓN no es contra MORENA y su irreverente DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO?