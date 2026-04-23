Está cosechando lo que ha sembrado, está sintiendo en carne propia lo que el pueblo piensa de ella, y qué bueno que así sea, porque es un mensaje contundente de la nula aprobación popular que tiene.

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos de tertulia con una gorra de los piratas en la cabeza, y en la boca un silbato que hacía más ruido que los ronquidos del senador Roncoa en la Cámara Alta.

–“Yo fui una de las personas que abucheamos anoche a la Tía Gobernanta, presumió con altivez y valentía. Ahora sí le hicimos sentir el enorme cariño que le tenemos a ella y a sus acompañantes, entre ellos quienes serán candidatos guindas en las próximas elecciones” afirmó.

–“¿De verdad estuviste entre la turba que lanzó sonoros chiflidos y abucheos a la Tía? preguntó interesado don Memín. Dicen los expertos y conocedores del tema que fue uno de los más ruidosos y escandalosos que se han visto en la historia de las inauguraciones del campeonato de béisbol. ¡A ningún otro gobernador se había abucheado tanto!” aseguró el rechoncho lustrador de calzado.

–“Como bien dice la gente que participó en ese acto heroico, opinó el poeta Casimiro, la señora está cosechando todo lo que ha sembrado, está sintiendo en carne propia lo que el pueblo piensa de ella, y qué bueno que así sea, porque es un mensaje contundente de la nula aprobación popular que tiene la mandataria”.

–“Yo la verdad sentí lástima por ella, apuntó el viejo Julián. No tanto porque el pueblo demostró valentía al lanzarle esos sonoros abucheos, sino porque la señora confesó en la Isla de Tris que su Gobierno ya no tiene liquidez, que no tiene dinero ni para pagar la luz, y que ella, a estas alturas de su vida, está conociendo lo que es la pobreza…”.

–“¡Ay chuch! exclamó burlona doña Chela. ¿Que esa señora ahora está conociendo lo que es la pobreza? Pues que venga ese reloj Cartier que porta y cuyo valor no baja de los 500 mil pesos, o su bolsa de 150 mil sus zapatos de 45 mil pesos y su vestido de diseñador cotizado en no menos de 50 mil pesos. Si la señora vendiera algunas de las 700 propiedades que le atribuyen a su familia, seguramente que no solo tendrá para pagar la luz de un bimestre sino hasta el de toda la cuadra donde está su mansión”.

–“Sin duda que la familia de la mandataria es una de las más ricas del país, coincidió don Julián, pero no hay político que use su dinero para apoyar al pueblo, al contrario, están para saquear todo lo que puedan, así que no hay que creerle a la Tía cuando dice que ahora es pobre. Los que sí estamos jodidos somos los que votamos por ella para ser gobernanta, ya que nos demostró total incapacidad” remató.