JOSE DOMINGO “B” EXDIRECTOR DEL ICATCAM VUELVE A EVADIR COMPARECENCIA POR CASO DE PECULADO

Por segunda ocasión, el exdirector general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, José Domingo “B” y/o J.D.B.E., evadió comparecer ante un juez de Control en el marco de las investigaciones penales que enfrenta por el presunto delito de peculado, relacionado con el desvío de seis millones de pesos.

El exfuncionario estaba citado a audiencia este miércoles 21 de enero, luego de que tampoco se presentó en 2025. Su defensa, encabezada por la exvicefiscal de Carmen, Isabel Ortiz, argumentó que el imputado se encontraba enfermo, situación que ya había sido señalada con anterioridad, incluso cuando permanecía recluido en la cárcel estatal el año pasado.

Ante este argumento, el juez determinó reprogramar la audiencia inicial para el mes de marzo.

José Domingo “B” ha sido vinculado a proceso en dos carpetas judiciales por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, por un presunto desvío de 28 millones de pesos detectado tanto en el ICATCAM como en la Secretaría de Desarrollo Económico, dependencia que también encabezó durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas.