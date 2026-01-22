HOTELEROS RECLAMAN VUELOS CAROS, CARGAS FISCALES Y FALTA DE EVENTOS PARA REACTIVAR LA OCUPACIÓN

Ciudad del Carmen.- Durante una reunión de trabajo, integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Carmen, A.C. expusieron una serie de planteamientos e inconformidades ante la situación que atraviesa el sector, al advertir que, sin acciones concretas, la economía hotelera del municipio continuará en retroceso.

Entre los principales puntos abordados señalaron la falta de conectividad aérea, al considerar que los costos de los vuelos hacia y desde Ciudad del Carmen son excesivamente altos, lo que limita la llegada de visitantes y desalienta el turismo tanto de placer como de negocios.

Asimismo, los hoteleros insistieron en que el cobro del 2 por ciento sobre hospedaje sea utilizado de manera efectiva y exclusiva para la promoción turística del destino, y no destinado a otros fines, al tratarse de un recurso que consideran clave para el posicionamiento de la ciudad.

Otro de los reclamos expuestos fue la necesidad de mayor flexibilidad en las tarifas e impuestos que enfrentan los hoteles para su operación diaria, los cuales, señalaron, afectan de manera directa al sector en un contexto económico complicado.

También plantearon la urgencia de atraer convenciones y eventos de gran escala al Centro de Convenciones de la ciudad como una estrategia para generar ocupación hotelera, derrama económica y movimiento en otros sectores relacionados.

Los integrantes de la asociación subrayaron que se trata de peticiones necesarias para reactivar la economía local a través del turismo y reiteraron su disposición a mantener el diálogo con las autoridades para que el sector hotelero recupere competitividad y actividad.