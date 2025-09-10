OPINIÓN: PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS: ¿UN PELIGRO PARA CAMPECHE?

Por: Enrique Arellano

En los últimos meses, el municipio de Carmen se ha convertido en el escenario de un abuso de poder alarmante. El protagonista: Pablo Gutiérrez Lazarus, actual alcalde, quien ha emprendido una especie de “limpieza” territorial, despojando a ciudadanos carmelitas de propiedades concesionadas sin juicio previo, sin indemnización y sin ningún respaldo legal.

¿El método? Simple: intimidación institucional, uso de fuerza pública, y una total indiferencia hacia los derechos humanos. Mientras los carmelitas viven en zozobra, preguntándose si su terreno o local será el próximo en ser arrebatado, la administración municipal guarda silencio o lanza justificaciones huecas.

Y como si eso no bastara, el municipio se cae a pedazos:

🔻 La economía local atraviesa una de sus peores etapas: empresas cierran, empleos se pierden, y el comercio informal crece por desesperación.

🔻 La inseguridad va al alza: las ejecuciones se han vuelto parte del paisaje diario.

🔻 Servicios públicos colapsados, obras abandonadas y una población desmoralizada.

Pero mientras Carmen se hunde, Pablo Gutiérrez Lazarus parece más ocupado en acumular poder y propiedades que en gobernar con justicia. Lo más preocupante:

hay quienes ya lo perfilan como aspirante a la gubernatura de Campeche para 2027.

Aquí es donde todos los campechanos debemos hacernos una pregunta incómoda pero urgente:

👉 ¿De verdad queremos a un hombre con este historial de autoritarismo y abusos al frente del estado?

👉 Si esto es lo que hace como alcalde, ¿qué podríamos esperar de él como gobernador?

Los carmelitas ya están pagando las consecuencias. Ahora es momento de que el resto del estado abra los ojos.

Porque un político que persigue a su pueblo, no merece aspirar a más poder