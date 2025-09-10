miércoles, septiembre 10, 2025
Municipales

ENREDES: DENUNCIAN PRESUNTO ABUSO DE AUTORIDAD DE ELEMENTOS DE LA FISCALÍA EN SUC TUC

Publicad0rTelemar

Hopelchén.- Sin aclarar el motivo o la razón de origen, un video en redes sociales muestra a elementos de la Fiscalía discutiendo, dando empujones y casi llegar a los golpes con pobladores de la comunidad de Suc Tuc, en el Municipio de Hopelchén.


De manera insistente se escucha la petición: “Grábalo Yuri”, ante lo cual uno de los agentes lo encara pero es jalado por otro poblador, para poner a salvo al compañero que grabó el video.

