A DISPOSICIÓN DEL MP QUEDARON HERMANAS QUE HIRIERON AL VARÓN QUE LAS HABRÍA ATACADO SEXUALMENTE

DETERMINARÁN SI FUE EN LEGÍTIMA DEFENSA

San Francisco de Campeche.- En tanto la autoridad ministerial determina en las próximas horas si actuaron en legítima defensa, ante lo cual recuperarían la libertad, a disposición del Ministerio Público por lesiones calificadas quedaron dos hermanas señaladas de herir con arma blanca a un sujeto que las habría atacado sexualmente, la noche de ayer martes en Samulá.

Los hechos ocurrieron en la calle 12, cuando el sujeto presuntamente primero agredió verbalmente y luego habría intentado tocar a María y Hortencia S., la primera de 18 años de edad y la segunda de 40.

El hombre fue herido en el costado derecho, a la altura de las costillas, y fue auxiliado por paramédicos.