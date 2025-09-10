miércoles, septiembre 10, 2025
Lo último:
Locales

A DISPOSICIÓN DEL MP QUEDARON HERMANAS QUE HIRIERON AL VARÓN QUE LAS HABRÍA ATACADO SEXUALMENTE

Publicad0rTelemar

DETERMINARÁN SI FUE EN LEGÍTIMA DEFENSA

San Francisco de Campeche.- En tanto la autoridad ministerial determina en las próximas horas si actuaron en legítima defensa, ante lo cual recuperarían la libertad, a disposición del Ministerio Público por lesiones calificadas quedaron dos hermanas señaladas de herir con arma blanca a un sujeto que las habría atacado sexualmente, la noche de ayer martes en Samulá.

Los hechos ocurrieron en la calle 12, cuando el sujeto presuntamente primero agredió verbalmente y luego habría intentado tocar a María y Hortencia S., la primera de 18 años de edad y la segunda de 40.

El hombre fue herido en el costado derecho, a la altura de las costillas, y fue auxiliado por paramédicos.

También te puede gustar

OPINIÓN: GOLPE A LA LIBERTAD

user editor

ACTUAL TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES ES ATÍPICA Y PUEDE SER “MÁS CRUEL” QUE LA DEL AÑO PASADO, ADVIERTEN

Publicad0rTelemar

Estudiantes preservan la elaboración de maíces criollos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *