miércoles, septiembre 10, 2025
Lo último:
Locales

“CAE” CUCHILLA Y DEJA SIN ELECTRICIDAD A VECINOS Y CÁMARAS DE LA POLICÍA EN LA AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ DE LA FIDEL VELÁZQUEZ; EN ESPERA DE LA CFE

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- En medio del aguacero y truenos de esta tarde, una cuchilla que alimenta de energía eléctrica a los comercios y hogares de la avenida San Luis Potosí, en Fidel Velázquez, se “cayó” y loa dejó sin electricidad, incluso las cámaras de la Secretaría de Seguridad quedaron inactivas. Los afectados han pedido el apoyo de la CFE para restablecer el servicio.

También te puede gustar

HAY 10 MIL 300 POCHIMÓVILES EN EL ESTADO Y NO EXISTE MECANISMO PARA REGULARLOS: ARTEC

Publicad0rTelemar

Solicitan juicio político contra Loreto Verdejo

Pedirá PRI autorización al consejo político para una alianza con el PAN y PRD

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *