“CAE” CUCHILLA Y DEJA SIN ELECTRICIDAD A VECINOS Y CÁMARAS DE LA POLICÍA EN LA AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ DE LA FIDEL VELÁZQUEZ; EN ESPERA DE LA CFE

San Francisco de Campeche.- En medio del aguacero y truenos de esta tarde, una cuchilla que alimenta de energía eléctrica a los comercios y hogares de la avenida San Luis Potosí, en Fidel Velázquez, se “cayó” y loa dejó sin electricidad, incluso las cámaras de la Secretaría de Seguridad quedaron inactivas. Los afectados han pedido el apoyo de la CFE para restablecer el servicio.