QUE AUTORIDADES QUE IMPARTEN JUSTICIA ATIENDAN LAS EJECUCIONES Y MARCELA FORTALEZCA ACCIONES PARA PROTEGER A LA CIUDADANÍA: ANTONIO JIMÉNEZ

Que las autoridades responsables de la impartición y procuración de justicia e investigación asuman su tarea para atender estos acontecimientos (los asesinatos perpetrados hoy), exigió el presidente del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, al considerar primordial que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, a cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz, fortalezca las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad de las y los campechanos.

Dijo no saber “las motivaciones y los contextos” de esos hechos, aunque sostuvo que Campeche sigue siendo uno de los Estados más seguros del país.

“No podría haber como una correlación en términos de la estrategia de seguridad”, declaró, al evitar evaluar el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y pedir conocer un poquito más el contexto de los asesinatos.

Cuestionado sobre si la v¡olenc¡a afecta la atracción de inversiones, Jiménez Gutiérrez respondió: “Yo creo que no, pues en contraste con otras entidades, Campeche mantiene variables positivas en seguridad”, aunque reconoció que delitos como ejecuciones, robos y narcomenudeo requieren “estrategias más contundentes”.

Sobre el reciente caso de ∆men∆za contra un docente en el Cetmar 02, el legislador plurinominal señaló que el Poder Ejecutivo ya estableció “estrategias en territorio” para salvaguardar a la comunidad escolar, atribuyó parte del problema al uso de redes sociales para “meter miedo” y llamó a una “pedagogía” familiar para diferenciar ∆men∆zas reales de estrategias de intimidación.