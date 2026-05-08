viernes, mayo 8, 2026
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QUE MARCELA INFORME CUÁL ES SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, EXIGE ARMENTÍA; EN 2 MESES DEBE COMPARECER ANTE DIPUTADOS

Al advertir que no podemos permitir que la inseguridad nos rebase, el diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, exigió a la secretaria de Seguridad, la guanajuatense Marcela Muñoz, que informe cuál es su estrategia de seguridad.

El legislador reveló que por ley, en 2 meses le toca comparecer a Marcela Muñoz ante los diputados, pero pidió que no sea “atole con el dedo” y que no venga a mentir.

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