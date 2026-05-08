CONGRESO APRUEBA MAYOR REGULACIÓN PARA CLÍNICAS Y CONSULTORIOS PRIVADOS

El Congreso del Estado aprobó una reforma para reforzar la regulación y supervisión de hospitales, clínicas y consultorios privados en Campeche.

La medida busca garantizar servicios médicos con mayor calidad, seguridad y transparencia, mediante reglas más claras para los establecimientos privados.

Entre las nuevas obligaciones, clínicas y hospitales deberán someterse a verificaciones sanitarias, contar con personal acreditado, mantener expedientes clínicos conforme a la ley y garantizar condiciones adecuadas de infraestructura y atención médica.

También deberán informar claramente sobre costos, procedimientos y tratamientos, además de contar con mecanismos para atender quejas de pacientes.

La propuesta señala que muchas personas recurren a servicios privados en emergencias o para atención inmediata, por lo que se busca reforzar la supervisión sanitaria y evitar irregularidades.

El dictamen deriva de una iniciativa promovida por la diputada Gladys Sofía Rivera López.