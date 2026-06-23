EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE JUNIO DE 2026

DENUNCIAN NARCOGOBIERNO DEL MORENA DE AMLO.

Publicó en sus redes la diputada panista América Rangel que “ya investigan por vínculos con el narco y lavado de dinero a: el secretario de Gobernación de AMLO, el secretario de Seguridad de AMLO, el secretario de Marina de AMLO, el jefe de Oficina de AMLO, el hijo de AMLO y a los gobernadores que puso AMLO. ¿Van a seguir negando el narcogobierno de AMLO?”

De igual forma, publicó Código Magenta que “autoridades financieras de Estados Unidos ordenaron a filiales mexicanas de bancos de capital extranjero investigar las cuentas personales y de familiares de los gobernadores Layda Sansores de Campeche, Esteban Villegas de Durango, Margarita González de Morelos, Rocio Nahle de Veracruz, Manolo Jiménez de Coahuila, Salomón Jara de Oaxaca y Clara Brugada de Ciudad de México”.

También la periodista Anabel Hernández confirmó que una denuncia presentada en un juzgado de New York, menciona que Layda Sansores recibió dinero ilícito del huachicol fiscal para financiar su campaña en 2021 y se especula que el grupo criminal La Barredora manipuló a su favor el proceso electoral en el sur de la entidad, en los cuales se registró una anormal y copiosa participación. Desde que el río suena, es porque agua lleva.

SANSORES MANIPULA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.

Comentamos el sábado de cómo Juan Gabriel Ávila Ordóñez, principal operador del Fiscal Anticorrupción, Loreto Verdejo Villacís, prostituye la justicia para satisfacer las venganzas, traumas y complejos de Layda Sansores. Hace más de un año, en su Jaguar, la gobernadora denunció que se había desviado 25 millones de pesos para construir una plaza comercial a un particular. ¿Lo recuerda?

El desvío de esos millones lo inició la secretaria de Finanzas, América Azar Pérez, que transfirió el dinero al secretario de Economía, José D. Berzunza Espínola, con la instrucción de transferirlo al Consejo Coordinador Empresarial. Así se hizo, y en cada una de las oficinas de gobierno involucradas se firmaron las respectivas actas que dieron legalidad al trámite.

Pero ahora resulta que quien era entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor Antonio del Río R de la Gala, desconoció su firma del acta en la que recibió el dinero. Esto lleva a preguntar ¿por qué entonces no devolvió el dinero al gobierno? ¿Por qué ejecutó el recurso, como consta en las pruebas? Nos comentan que Ávila Ordóñez lo amenazó que, si no desconocía su firma, lo metía a la cárcel. Así manipula la justicia Layda Sansores.

¿Por qué no se ha llamado a declarar a América Azar Pérez en ese caso? Porque es esposa del Seso Loco. ¿Así o más burda la manipulación? Menos mal que sólo restan 450 días al peor gobierno que ha padecido Campeche.